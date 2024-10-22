Минэкологии: В столице осадки постепенно прекратятся во второй половине дня

В настоящее время в Азербайджане сохраняется дождливая погода.

В настоящее время в Азербайджане сохраняется дождливая погода.

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Гюльнара Аббасова.

По ее словам, во второй половине дня осадки постепенно прекратятся в Баку и на Абшеронском полуострове, а к вечеру - в большинстве регионов, начиная с западных районов.

"23 и 24 октября погодные условия на территории республики стабилизируются, будет преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха постепенно повысится по сравнению с предыдущими днями", - добавила Г.Аббасова.