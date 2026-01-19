Минэкологии в 2025 году выявили нарушения экологических норм на предприятиях Азербайджана
Экология
- 19 января, 2026
- 15:13
Службы мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в 2025 году провели проверки на 1571 предприятии на соблюдение экологических норм.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по результатам мониторинга 54,3% предприятий, обследованных на предмет загрязнения воды, 53% предприятий, проверенных на загрязнение атмосферы, и 26,3% объектов, исследованных на загрязнение почвы, зафиксировали выбросы, значительно превышающие допустимые пределы.
Также отмечено, что 1319 должностных лиц и граждан были привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства в прошлом году. Общая сумма наложенных штрафов составила 1614 тыс. манатов.
Последние новости
15:39
Узбекистан в ответ на приглашение Трампа выразил готовность присоединиться к Совету мира по ГазеВ регионе
15:36
Инвестиции в ИКТ в Азербайджане сократились почти на 47% в 2025 годуИКТ
15:34
В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузовИнфраструктура
15:33
По БТД в 2025 году прокачено свыше 36 млн тонн нефтиЭнергетика
15:30
В Баку ожидается метель - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
15:27
Общая стоимость услуг ИКТ в Азербайджане в прошлом месяце выросла на 27%ИКТ
15:26
В Азербайджане в 2025 году грузоперевозки увеличились почти на 2%Инфраструктура
15:22
Производство продукции в секторе ИКТ Азербайджана выросло почти на 9% за 2025 годИКТ
15:16
Фото