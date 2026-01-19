Минэкологии в 2025 году выявили нарушения экологических норм на предприятиях Азербайджана

Службы мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в 2025 году провели проверки на 1571 предприятии на соблюдение экологических норм.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по результатам мониторинга 54,3% предприятий, обследованных на предмет загрязнения воды, 53% предприятий, проверенных на загрязнение атмосферы, и 26,3% объектов, исследованных на загрязнение почвы, зафиксировали выбросы, значительно превышающие допустимые пределы.

Также отмечено, что 1319 должностных лиц и граждан были привлечены к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства в прошлом году. Общая сумма наложенных штрафов составила 1614 тыс. манатов.