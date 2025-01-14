Минэкологии присоединилось к благотворительной ярмарке "Холодные руки, горячее сердце"

Министерство экологии и природных ресурсов присоединилось к благотворительной ярмарке "Холодные руки, горячее сердце".

Министерство экологии и природных ресурсов присоединилось к благотворительной ярмарке "Холодные руки, горячее сердце".

Как сообщает Report, министерство представило свой стенд с целью привлечения внимания общественности к экологическим вопросам и формирования чувства экологической ответственности.

В рамках ярмарки сотрудники министерства и эко-волонтеры провели эковикторину для гостей, а граждане, сдавшие 79 использованных батареек, получили поощрительные призы. Кроме того, для детей был организован экологический мастер-класс.

Мероприятие было нацелено на повышение осведомленности о важности охраны окружающей среды и правильного обращения с батарейками, которые относятся к категории опасных отходов.