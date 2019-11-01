Минэкологии предупреждает об ожидаемом сильном ветре

Министерство экологии и природных ресурсов распространило предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, со второй половины дня 2 ноября по утренние часы 3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра составит 18-23, временами 25-30 м/с, днем в отдельных частях местами скорость ветра может достичь 32-35 м/с.

Ожидаются переменные осадки.