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Минэкологии обратилось к жителям горных районов в связи с селевыми потоками

Минэкологии обратилось к жителям горных районов в связи с селевыми потоками Заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева обратилась к гражданам, проживающим в горных районах и у рек.
Экология
26 мая 2023 г. 13:02
Минэкологии обратилось к жителям горных районов в связи с селевыми потоками

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева обратилась к гражданам, проживающим в горных районах и у рек.

Как сообщает Report, замминистра подчеркнула, что в настоящее время селевой поток проходит через участок Гянджачай-Алаханчаллы (территория Дашкесана):

"Ожидается, что в ближайшее время он достигнет пункта Зурнабад. До конца месяца ожидаются селевые потоки и наводнения в горных и предгорных районах. В этот период не рекомендуется находится в горных местностях и у рек. Окрестности рек всегда опасны. Иногда люди наблюдают за селевыми потоками вблизи. Но следует учитывать, что это очень опасно. Направление потока может измениться в любой момент. Как только начинается селевой поток, территорию следует немедленно покинуть".

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndən sel keçir, əhaliyə çağırış edilib

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