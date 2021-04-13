Минэкологии направило в правоохранительные органы 7 дел

"В прошлом году было задержано 6 человек, которые занимались незаконным отловом в реке Кура, 7 человек в бассейне реки Араз и 17 человек в Мингячевирском водохранилище".

"В прошлом году было задержано 6 человек, которые занимались незаконным отловом в реке Кура, 7 человек в бассейне реки Араз и 17 человек в Мингячевирском водохранилище".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Бахруз Магомедов во время выступления на "Экспертном часе".

По его словам, за первые три месяца текущего года составлено 59 актов, 46 протоколов об административных правонарушениях: "В административном порядке применено штрафов на сумму 33 700 манатов. Природе был нанесен ущерб на сумму 13 931 манат. В связи с этим в правоохранительные органы направлено 7 уголовных дел. В этом году за незаконный отлов в реке Кура задержаны трое браконьеров, на Мингячевирском водохранилище девять человек".