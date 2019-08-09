Минэкологии Азербайджана предупредило о сильном ветре

В первой половине дня 9 августа в Баку и на Абшероне наблюдался дождь, количество осадков составило 3-6 мм, что около половины месячной нормы, а местами 115% от месячной нормы.

Об этом Report сказала директор национального департамента гидрометеорологии МЭПР Азербайджана Умайра Тагиева.

Температура воздуха на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Завтра 10 августа ожидается умеренно жаркая погода, с повышением температуры воздуха до 35 градусов, на фоне слабого и умеренного юго-восточного ветра.

"11 августа вновь прогнозируется сильный северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, местами до 30-35 м/с. В связи с усилением ветра просим население быть внимательными. Будет относительно прохладно, температура воздуха ожидается около 27 градусов", - сообщила У. Тагиева.