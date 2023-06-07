Минэкологии Азербайджана распространило заявление по незаконной деятельности Армении

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана выступило с заявлением в связи с незаконными действиями Армении, оказывающими серьезное негативное влияние на экологическую среду.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана выступило с заявлением в связи с незаконными действиями Армении, оказывающими серьезное негативное влияние на экологическую среду.

Как передает Report , в заявлении говорится:

"Министр экономики Армении Ваган Керобян распространил на своей странице в социальной сети информацию и подтверждающую её видеозапись о строительстве на приграничной с Азербайджаном, Нахчыванской Автономной Республикой территории Армении - в селе Ерасх (Араздейен) - крупного металлургического завода с годовой производственной мощностью 180 000 тонн на площади 16 500 квадратных метров.

Это означает, что Армения в очередной раз грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности положения конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (конвенция Эспо).

Так, согласно пунктам конвенции Эспо, в случае негативного экологического воздействия на территорию других стран крупной хозяйственной деятельности, планируемой стороной Конвенции на своей территории, настоящая деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этой страны, должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду.

Кроме того, Армения, как сторона Конвенции, должна была обеспечить участие Азербайджана и общественности на затронутых территориях в процедуре оценки трансграничного воздействия на окружающую среду, прежде чем начать свою деятельность.

Заявляем, что это не первый случай несоблюдения Арменией норм международного, в том числе экологического, права. Некоторое время назад Азербайджан в рамках конвенции Эспо выдвинул иск против Армении в связи с планами строительства нового ядерного реактора на территории Мецаморской АЭС, и было вынесено решение о несоблюдении Арменией положений Конвенции.

Всем известно, что горнодобывающая промышленность Армении оказывает серьезное негативное влияние на экологическую среду Азербайджана. Производственные сточные воды крупных горнодобывающих предприятий Армении - Гаджаранского медно-молибденового комбината и Гафанского горно-обогатительного комбината с высоким химическим содержанием в течение длительного времени интенсивно загрязняют трансграничную реку Охчучай.

Эти факты показывают, что подобные незаконные действия Армении стали источником опасности не только для Азербайджана, но и для экологической среды всего региона.

Решительно осуждаем действия Армении, наносящие ущерб экологической безопасности региона и противоречащие нормам международного права, и призываем международное сообщество уделить этому вопросу особое внимание".