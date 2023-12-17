Минэкологии Азербайджана предупредило население в связи с сильным ветром

На территории страны прогнозируется ухудшение погодных условий, ожидается сильный ветер. В Баку и на Апшеронском полуострове, вероятно, будет дуть северный ветер, а в районах западный.

На территории Азербайджана прогнозируется ухудшение погодных условий, ожидается сильный ветер. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северный, а в регионах западный ветер.

Об этом сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она призвала жителей республики проявлять повышенную бдительность на фоне прогнозируемого сильного ветра.

"Призываем граждан следить за прогнозом погоды. Еще раз напоминаем, не оставляйте детей без присмотра, не паркуйте транспортные средства под большими деревьями. Также не рекомендуется находиться вблизи строительных площадок или под рекламными щитами, высокими деревьями, линиями электропередач. Давайте не будем забывать, что осторожность важна для здоровья и безопасности каждого!", - предупредила И.Ибрагимова.