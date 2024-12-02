Международный суд ООН впервые в своей истории проведет слушания по вопросам климата

Международный суд ООН впервые со дня основания сегодня начнет беспрецедентные слушания по изменению климата.
Как сообщает Report, впервые высший судебный орган ООН рассмотрит вопросы, связанные с ответственностью государств за экологические проблемы и их обязательствами по защите планеты.
Заседание откроется заявлением Вануату и Меланезийской инициативной группы, которая также представляет уязвимые островные государства Фиджи, Папуа-Новую Гвинею и Соломоновы Острова, а также Индонезию и Тимор Лесте.
Слушания призваны создать "юридический план" по защите окружающей среды от вредных выбросов парниковых газов и обозначить последствия для стран, не выполняющих эти обязательства. В них примут участие представители 98 стран и 12 организаций и групп, что делает это масштабным собранием такого рода в истории суда. В их числе три страны, которые являются крупнейшими источниками выбросов парниковых газов — Китай, США и Индия.
Ожидается, что по окончании двухнедельных слушаний организации, включая ЕС и Организацию стран-экспортеров нефти, выступят с заявлениями.
В прошлом году Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию о запросе консультативного заключения Международного суда по двум ключевым вопросам: обязательства государств в соответствии с международным правом по защите климата и правовые последствия этих обязательств, когда государства "своими действиями и бездействием нанесли значительный вред климатической системе и другим частям окружающей среды".
Второй вопрос также связан с юридической ответственностью государств за ущерб, причиненный уязвимым странам, особенно тем, которые подвержены угрозам, связанным с повышением уровня моря и экстремальными погодными условиями.
Слушания проводятся вслед за климатической конференцией ООН COP29 в Азербайджане, где развитые страны обязались выделять 300 млрд долларов ежегодно к 2035 году на финансирование климатических мер в развивающихся странах.
Результаты этих слушаний могут создать важную юридическую основу для будущих климатических судебных разбирательств и международной политики, что потенциально может определить глобальный ответ на климатический кризис на годы вперед.