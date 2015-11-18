​Между Азербайджаном и Болгарией принята двухлетняя программа

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве экологии и природных ресурсов состоялась официальная встреча между министром Гусейном Багировым и находящейся с визитом в нашей стране министром окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Ивелиной Василевой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

На встрече приняли охватывающую 2016 и 2017 гг. двухлетнюю программу по осуществлению "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между правительством Азербайджанской Республики и правительством Болгарии".

Программа охватывает области управления гидроресурсами, охраны водных ресурсов от загрязнения, озонового слоя, управления охраняемых природных территорий и пр.

Затем, в ходе двусторонней встречи, обсудили вопросы охраны окружающей среды между Азербайджаном и Болгарией, управления отходами, охраны биоразнообразия, управления гидроресурсами, проблемы климатических изменений и т.д.