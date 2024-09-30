Мэр Бонна: Конференция COP поможет странам региона ускорить климатические действия

Опыт проведения СОР может помочь ускорить действия в борьбе с последствиями климатических изменений.

Проведение конференции СОР может помочь странам региона ускорить действия в борьбе с последствиями климатических изменений.

Как передает Report, об этом мэр города Бонна Катя Дёрнер сказала в видеообращении в понедельник к участникам Бакинской климатической неделе.

Она отметила, что Бонн уже проводил подобного рода конференцию и это оказало на город долгосрочные положительные изменения.

"Искренне надеюсь, что COP29 в Баку вдохновит города и регионы Азербайджана, Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии на принятие обязательств по климатической нейтральности, активизации усилий по обеспечению готовности к климатическим катастрофам, а также на усиление многоуровневых действий и изменений в направлении национальных климатических планов", - сказала она.