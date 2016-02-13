МЭПР: Загрязнение реки Куры соседними государствами создает большие проблемы для Азербайджана

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Работы по сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией по охране водных ресурсов и продолжительному использованию бассейна реки Кура продолжаются.

Об этом в заявлении Report сообщил заведующий сектором экологии и охраны природы министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.

Он отметил, что эти работы начаты с 2010 года: "До сегодняшнего дня проведены двусторонние консультации в Баку и Тбилиси. На консультациях участвовали специалисты министерства экологии и природных ресурсов, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства иностранных дел и других структур. На первой стадии проекта достичь полного согласования между сторонами не удалось. В настоящее время азербайджанская сторона ожидает согласования проекта документа договора грузинской стороной и заключительной встречи. При положительном заключении документ будет подписан.

Заведующий сектором отметил, что основной сутью документа является охрана водных ресурсов и продолжительное использование бассейна реки Кура. Он отметил, что река течет через Грузию в Азербайджан: "Если соглашение будет достигнуто, будет осуществлена совместная деятельность по охране водных ресурсов реки Кура. Это очень важно для нашего государства, так как Азербайджан расположен в нижнем течении, загрязнение реки Куры соседними государствами создает большие проблемы для Азербайджана".

Он отметил, что 80 процентов водных ресурсов Азербайджана приходится на долю реки Кура и его ветвей: "В последние годы установлены большие очистительные сооружения, станции, вода очищается. В настоящее время эту питьевую воду используют более 625 тыс. человек".