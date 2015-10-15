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    МЭПР: За 9 месяцев этого года в Азербайджане незаконно срубили 13 тыс. кубометров деревьев

    Директор сектора: Причиной лесных пожаров является неосторожное обращения населения с огнем и сжигание стерня после уборки урожая зерновых

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане случаи незаконной вырубки деревьев уменьшились. Об этом в заявлении Report сообщил директор сектора Департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Садыг Салманов.

    Он отметил, что за 9 месяцев этого года в Азербайджане незаконно срубили 13 тыс. кубометров деревьев: "По сравнению с соответствующим периодом прошлого года случаи незаконной вырубки деревьев сократились в 2,5 раза". 

    Директор сектора сообщил, что больше всего эти случаи наблюдаются на территории Большого Кавказа, а также в Огузском, Габалинскои, Гедабекском районах: "В отношении лиц, нарушивших лесное законодательство, применяются соответствующие меры".

    По словам С.Салманова, крупных пожаров в лесополосе было мало: "Всего было зарегистрировано 2 случая, по сравнению с прошлыми годом число пожаров уменьшилось. Причиной лесных пожаров является неосторожное обращения населения с огнем и сжигание стерня после уборки урожая зерновых".

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