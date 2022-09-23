МЭПР: В Каспийском море сократилась популяция кутума

В Каспийском море наблюдается удовлетворительная ситуация с сельдью и кефалью, но сократилась популяция сазана, кутума, каспийской плотвы, восточного леща и шемая.

В Каспийском море наблюдается удовлетворительная ситуация с сельдью и кефалью, но сократилась популяция сазана, кутума, каспийской плотвы, восточного леща и шемая.

Как сообщил Report директор Центра исследования биоресурсов Службы охраны биоразнообразния министерства экологии и природных ресурсов Мехман Ахундов, эти результаты стали известны после последнего мониторинга, проведенного с помощью научно-исследовательского судна "Алиф Гаджиев" с целью изучения биоресурсов и морской среды.

Он отметил, что ежегодно проводятся комплексные экологические мониторинги с целью определения текущего состояния рыбных и других водных биологических ресурсов в Каспийском море, будущей динамики, прогнозов квот на вылов рыбы на следующий год: "С целью содействия увеличению запасов рыбы в стране ежегодно в естественные водоемы выпускаются мальки, выращенные на предприятиях МЭПР по разведению рыб".