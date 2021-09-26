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МЭПР: В горах выпал снег, дул сильный северо-западный ветер

МЭПР: В горах выпал снег, дул сильный северо-западный ветер По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 12:00 26 сентября в стране продолжались нестабильные погодные условия: молнии, периодические дожди, проливные дожди в некоторых местах и ​​сне
Экология
26 сентября 2021 г. 12:42
МЭПР: В горах выпал снег, дул сильный северо-западный ветер

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 12:00 26 сентября в стране продолжались нестабильные погодные условия: молнии, периодические дожди, проливные дожди в некоторых местах и ​​снег в высокогорье, дул сильный северо-западный ветер.

В результате проливных дождей повысился уровень воды в поселках Шабран-Гильгильчай и Хармидорчай-Халтан.

Высота снежного покрова:

Первый снег выпал в Гудялчай-Хыналыге, поселках Лаза, Кедабекском нагорье, горах Кяпаз и Гошгар, Шахдаге. Высота снега в Шахдаге достигла 1 см.

Ветер:

Ветер северо-западный: 28 м/с в Тертаре, 26 м/с в Агдаме, 25 м/с в Гяндже, 24 м/с в Бейлагане, Гейчае, Нафталане, 23 м/с в Хыналыге, Дашкесане, 22 м/с в Барда, Хачмаз, Набрань, Товуз, 20 м/с в Евлахе, 18 м/с в Мингячевире, 17 м/с в Сабирабаде, 15 м/с в Лянкяране, Халтане, Шеки, в Баку и на Апшеронском полуострове: 32 м/с в Нефт Дашлары, 28 м/с в Маштаге, Чилове 27 м/с на острове, 25 м/с в Баку, Пираллахи, 20 м/с на острове Гум адасы, 19 м/с в Сумгайыте. По данным станции Net Stones высота волны достигла 4,6 метра.

Примечание: нестабильные погодные условия в стране сохранятся до полудня 26 сентября. Ожидается, что дожди постепенно прекратятся во второй половине дня 26-го числа, и в основном во второй половине дня дождей не будет.

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Версия на азербайджанском языке ETSN: Dağlıq ərazilərə qar yağıb, güclü şimal-qərb küləyi əsib

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