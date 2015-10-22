​МЭПР: В этом году в Каспийское море выпущено 5 млн. 6 тыс. молоди осетровых

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "За истекший период текущего года на 5 млн. 6 тыс. увеличено производство молоди для поголовья осетровых весом 1, 1,2 г и выпущено в Каспийское море".

Об этом Report заявил ведущий специалист Департамента охраны и воспроизводства биоресурсов в водных бассейнах министерства экологии и природных ресурсов Исмаил Юнусов.

По его словам, увеличение производства молоди и выпуск в водные бассейны является шагом, направленным на охрану рыбных ресурсов и формирование сырьевой базы: "Уже несколько лет в Азербайджане действуют заводы по выведению и выпуску осетровых в Каспийское море. Вопрос выведения осетровых, являющихся стратегическим биологическим ресурсом Каспия, является одним из приоритетов азербайджанского государства и принадлежащие министерству современная инфраструктура и кадровый потенциал позволяют успешно достигнуть этой цели".

И.Юнусов сказал, что в настоящее время в Азербайджане действуют 4 завода по выведению осетровых. Вне зависимости от размера и веса осетровых, незаконная охота на них влечет штраф в 225 баллов: "В настоящее время охота на осетровых разрешается в научно-исследовательских целях и в целях выведения".