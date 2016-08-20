МЭПР: В этом году число европейских туристов, желающих получить разрешение на охоту, увеличилось

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ За 7 месяцев этого года в Азербайджане 770 лицам выданы охотничьи билеты.

Об этом Report сообщил замдиректора Департамента сохранения биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных участков Хикмет Ализаде.

По его словам, за 2015 год охотничьи билеты выданы 1312 лицам.

Х.Ализаде сказал, что за последние 2 месяца, то есть в новый охотничий сезон в министерство не поступало обращений от граждан арабских стран: "В последнее время возросло количество приезжающих в Азербайджан туристов из арабских стран. Естественно, среди них встречаются люди, проявляющие интерес к охоте. Вне зависимости от страны, желающий заняться в Азербайджане охотой иностранец обращается в министерство при посредничестве соответствующих компаний. Иностранцы не знают наших законов и поэтому обращаются за помощью в компании. За этот сезон было немало иностранцев, обратившихся для получения разрешения. Обращений из европейских стран бывает еще больше (Испания, Германия и др.)".

Замдиректора напомнил, что заниматься охотой разрешается после достижения совершеннолетия: "Одним из условий также является нормальная умственная активность охотящегося. У охотника должно быть охотничье ружье с соответствующим официальным документом. Разрешение на хранение и ношение оружия выдается министерством внутренних дел. Охотничья деятельность осуществляется в соответствии с разрешением, выданным на основе охотничьего или членского билета для охоты в местах, выделенных министерством экологии и природных ресурсов".

По словам Х.Ализаде, для получения охотничьего билета гражданин должен сдать минимальный тестовый испытательный экзамен: "Для оказания гражданам помощи, экзамены организовываются как в министерстве, так и в регионах. Госпошлина для приобретения билета устанавливается по решению Тарифного совета и составляет 11 манатов".

Официальный представитель министерства напомнил, что в разрешении указываются вид охотничьих объектов, методы и место охоты, норма (количество), время охоты, срок и условия разрешения: "При превышении охотниками нормы, добыча у них отбирается и в предусмотренном законодательством порядке принимаются соответствующие меры".