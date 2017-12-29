МЭПР сделал предупреждение в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

Как сообщили Report в департаменте, с вечера 1 января по вторую половину дня 2 января ожидаются нестабильные погодные условия, местами осадки, которые могут принять интенсивный характер.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.

1-2 января в районах Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, местами дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег, который на некоторых территориях может принять интенсивный характер.

В отдельных местах будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.