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МЭПР расследует информацию об арабских "забавах" в Шеки

МЭПР расследует информацию об арабских "забавах" в Шеки Несколько арабских туристов ради забавы привязали живого голубя к дрону
Экология
20 марта 2021 г. 16:43
МЭПР расследует информацию об арабских забавах в Шеки

Активист по имени Джавид Гара поделился в социальных сетях видео, на которых арабские туристы охотятся на территории Аджинохура в Шеки. На кадрах видно, что несколько арабских туристов ради забавы привязали живого голубя к дрону и запустили вслед ястреба.

Начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) Хикмет Ализаде в ответ на запрос Report сообщил, что им известно об этих кадрах.

"К нам поступила информация, по этому вопросу будет проведено разбирательство, которое выявит, было ли нарушение закона. В то же время, если нам будут представлены факты о присутствии на территории сотрудников МЭПР, которые закрыли глаза на нарушения, эти вопросы также будут объективно расследованы нами и доведены до сведения общественности", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ərəblərin drona göyərçin bağlayıb şahinə yem etmələri ilə bağlı rəsmi açıqlama

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