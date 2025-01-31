МЭПР провело заседание коллегии, определилось с реализацией новых планов

19:59

В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) состоялось заседание коллегии, посвященное итогам 2024 года и предстоящим задачам на 2025 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве.

На заседании был представлен отчет о мероприятиях, реализуемых в рамках политики социально-экономического развития, определенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отдельное внимание было уделено подготовке к международным и местным мероприятиям, запланированным в стране на 2025 год.

Руководителям структурных подразделений и подведомственных учреждений Министерства были даны конкретные поручения по реализации новых планов.