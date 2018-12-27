МЭПР приглашает бизнесменов присоединиться к кампании по посадке деревьев

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Мы приглашаем бизнесменов присоединиться к кампании по посадке деревьев, которая запланирована весной".

Как сообщает Report, об этом во время проведенного в министерстве экологии и природных ресурсов диалога с НПО и представителями медиа на тему "Экологическая повестка в призме видения СМИ и общественности: предстоящие в сфере окружающей среды работы и анализы" заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он отметил, что есть достаточно саженцев для весенней кампании по посадке деревьев: "В этом году в ходе осенней кампании были посажены 100 тысяч деревьев. Такие кампании будут последовательно осуществляться".