МЭПР обнародовал территории в Азербайджане, подверженные риску оползней и затопления

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Специалисты министерства экологии и природных ресурсов проводят мониторинг участков, где возможны оползни, затопления и пр".

Об этом Report сообщил начальник партии по изучению экзогенных геологических процессов Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Садиг Амирасланов.

По его словам, в настоящее время специалисты министерства проводят мониторинг в 70-ти объектах. 14 из них расположены в Баку и на Абшероне, а 56 - на остальных территориях страны: "Эти территории в основном подвержены риску оползней и затопления".

По словам специалиста, мониторинги охватывают Лянкяран, Астару, Лерик, Шемаху, Исмаиллы, Гедабек, Шеки, Мингячевир, Дашкесан, Геранбой, Товуз и другие районы.

Результаты будут обнародованы в конце октября.

С.Амирасланов сказал, что более 50% мониторингов проводятся на основе обращений населения.

Он заявил об изучении министерством территорий, подверженных экзогенным процессам, и предоставлении предложений и рекомендаций: "Для предотвращения процессов соответствующие структуры осуществляют необходимые мероприятия. Министерство экологии и природных ресурсов просто занимается подготовкой предложений и рекомендаций. Подготовленное нами заключение отправляется обратившимся в министерство гражданам и в МЧС".