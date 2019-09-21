МЭПР: На Каспии высота волн достигла 6,3 метра - ОБНОВЛЕНО - 3 - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало информацию о фактической погоды по состоянию на 21:00.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, скорость северо-западного ветра в Баку достигла до 40 м/с, в Маштаге, Нефтчале – 38 м/с, в Сумгайыте достигла 34 м/с, в Нафталане – 32 м/с, Гум адасы – 30 м/с, в Пираллахы, Аляте – 28 м/с, в Барде, Тертере - 27 м/с, в Сальяне, Балакяне, на Нефтяных камнях - 25 м/с, в Гяндже – 24 м/с, в Бина – 23 м/с, Агдаме – 22 м/с, в Баилово и Забрате – 21 м/с, в Набране, Загатале, Товузе, Мингячевире, Агстафе - 20 м/с.

Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 6,3 метра.

В Губе, Гусарах, Шахдаге, Лянкаране, Лерике, Астаре, Ярдымлы выпали дожди.

***18:39

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало информацию о фактической погоды по состоянию на 18:00 часов.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, скорость северо-западного ветра Баку, Маштага достигла до 38 м/с, в Нефтчале – 36 м/с, в Сумгайыте достигла 34 м/с, в Аляте – 28 м/с, в Пираллахы - 27 м/с, в Сальяне, Баилово, Балакяне – 25 м/с, на Нефтяных камнях - 24 м/с, Агстафа, Чилов, Тертер – 22 м/с, Забрат – 21 м/с, в Набране, Загатале, Товузе и Гяндже - 20 м/с.

Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 5,2 метра.

***16:00

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало информацию о фактической погоды по состоянию на 15:00 часов.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, скорость северо-западного ветра в Сумгайыте достигла 34 м/с, в Баку - 35 м/с, в Балакяне - 25 м/с, в Пираллахы - 26 м/с, Маштаге, Аляте, Неятчале - 24 м/с, Агстафе, на Нефтяных камнях и Тертере - 22 м/с, Забрате - 21 м/с, Набране, Чилове, Загатале и Гяндже - 20 м/с.

Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 3,8 метра.

*** 12:53

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовало информацию о фактической погоды по состоянию на 12:00 часов.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства, скорость северо-западного ветра в Пираллахи, Сумгайыте и Баку достигла 20 м/с, в Маштаге, Нафталане - 18 м/с, на Баиловском склоне - 19 м/с, на Нефтяных Камнях - 16 м/с.

Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волн достигла 2,3 метра.