Медиатур в Гадрут: Уцелел единственный 900-летний восточный чинар

Министерство экологии и природных ресурсов организовало медиатур в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района.

Министерство экологии и природных ресурсов организовало медиатур в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района.

Как сообщил командированный в Ходжавенд сотрудник Report, заведующий сектором министерства Мехман Набиев рассказал журналистам о том, что 900-летний восточный чинар в поселке Гадрут, зарегистрированный как памятник природы, не был уничтожен армянами.

По его словам, диаметр чинара составляет 450 сантиметров, высота - 40 метров: "В Ходжавенде 12 таких памятников природы, 7 из которых - платаны восточные. Три таких чинара в Гадруте сохранились для привлечения туристов. Это дает основание говорить о том, что армяне, живя в поселке Гадрут, использовали здешние памятники природы в туристических целях и не уничтожали их. Однако на территориях, где они не проживали, уничтожили памятники природы, которым около 2000 лет".

"А от памятников в Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском и Физулинском районах остались лишь ростки. Целью врага было уничтожить следы азербайджанцев на этих территориях. Поэтому они уничтожили памятники на этих территориях", - сказал М.Набиев.