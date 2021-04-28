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Медиатур в Гадрут: Уцелел единственный 900-летний восточный чинар

Медиатур в Гадрут: Уцелел единственный 900-летний восточный чинар Министерство экологии и природных ресурсов организовало медиатур в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района.
Экология
28 апреля 2021 г. 20:57
Медиатур в Гадрут: Уцелел единственный 900-летний восточный чинар

Министерство экологии и природных ресурсов организовало медиатур в освобожденный от оккупации поселок Гадрут Ходжавендского района.

Как сообщил командированный в Ходжавенд сотрудник Report, заведующий сектором министерства Мехман Набиев рассказал журналистам о том, что 900-летний восточный чинар в поселке Гадрут, зарегистрированный как памятник природы, не был уничтожен армянами.

По его словам, диаметр чинара составляет 450 сантиметров, высота - 40 метров: "В Ходжавенде 12 таких памятников природы, 7 из которых - платаны восточные. Три таких чинара в Гадруте сохранились для привлечения туристов. Это дает основание говорить о том, что армяне, живя в поселке Гадрут, использовали здешние памятники природы в туристических целях и не уничтожали их. Однако на территориях, где они не проживали, уничтожили памятники природы, которым около 2000 лет".

"А от памятников в Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском и Физулинском районах остались лишь ростки. Целью врага было уничтожить следы азербайджанцев на этих территориях. Поэтому они уничтожили памятники на этих территориях", - сказал М.Набиев.

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Версия на английском языке Journalists visit Azerbaijan’s Hadrut settlement, only 900-year-old eastern plane remains intact
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Hadrutda olub: 900 yaşlı yeganə Şərq çinarı məhv edilməyib

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