МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии

09:53

"Накануне вечером в социальных сетях и на сайтах распространились видеокадры с пожаром на Каспийском море, в связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям незамедлительно провело разбирательство".

Об этом Report сообщили в МЧС.

По информации, предварительное расследование установило, что на объектах, имеющих отношение к нефтегазовой, другой промышленной и транспортной инфраструктуре, никаких чрезвычайных ситуаций не произошло.

"Сегодня с раннего утра с привлечением вертолета авиационной поддержки министерства начались разведывательные полеты на Каспийском море. При полете в направлении Сальянского района примерно в 30 километрах от берега на острове Дашлы был выявлен факт извержения грязевого вулкана. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно малый огонь. Вулкан не представляет угрозы нефтегазовой инфраструктуре в море и другим объектам, а также жизни людей".