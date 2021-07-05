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МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии

МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии 09:53
Экология
5 июля 2021 г. 10:23
МЧС распространило кадры извержения вулкана на Каспии

"Накануне вечером в социальных сетях и на сайтах распространились видеокадры с пожаром на Каспийском море, в связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям незамедлительно провело разбирательство".

Об этом Report сообщили в МЧС.

По информации, предварительное расследование установило, что на объектах, имеющих отношение к нефтегазовой, другой промышленной и транспортной инфраструктуре, никаких чрезвычайных ситуаций не произошло.

"Сегодня с раннего утра с привлечением вертолета авиационной поддержки министерства начались разведывательные полеты на Каспийском море. При полете в направлении Сальянского района примерно в 30 километрах от берега на острове Дашлы был выявлен факт извержения грязевого вулкана. В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно малый огонь. Вулкан не представляет угрозы нефтегазовой инфраструктуре в море и другим объектам, а также жизни людей".

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Версия на английском языке ФотоMinistry of Emergency Situations releases video of mud volcano
Версия на азербайджанском языке ФотоFHN vulkanın baş verdiyi yerdən görüntülər yaydı - VİDEO

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