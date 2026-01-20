Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    МЧС призвало население соблюдать меры безопасности из-за резкого похолодания

    Экология
    • 20 января, 2026
    • 12:29
    МЧС призвало население соблюдать меры безопасности из-за резкого похолодания

    Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с продолжающейся несколько дней нестабильной погодой, призвав строго соблюдать правила безопасности.

    Как сообщает Report, в МЧС напомнили, что при активном использовании газовых и электрических обогревателей необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, не пользоваться неисправными или самодельными приборами и не оставлять их без присмотра.

    Гражданам, особенно в горных районах, рекомендуется по возможности не покидать населенные пункты в снежную и морозную погоду, а при необходимости поездок заранее информировать близких о пункте назначения, проверять техническое состояние автомобилей и позаботиться о необходимом запасе топлива.

    Также при сильном ветре следует держаться подальше от временных конструкций, рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев.

