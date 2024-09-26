Мамед Мусаев прогнозирует обострение проблемы продовольственной безопасности в мире

11:33

За последние 50 лет из-за глобального изменения климата и нарушения экологического баланса на первый план вышли такие проблемы, как бедность, безработица и продовольственная безопасность.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев в Баку на международной конференции "Изменение климата и справедливый переход: роль и деятельность профсоюзов", организованной Конфедерацией профсоюзов Азербайджана .

Он отметил, что одной из причин этого является непропорциональный темп роста между производством материальных благ и увеличением населения: "Например, в настоящее время население мира превышает 8 млрд человек, и прогнозируется, что в ближайшие 15-20 лет оно достигнет 9 млрд. Из-за изменения климата наблюдается сокращение пахотных земель, увеличение засухи. Усиление процесса опустынивания из-за нехватки воды, нарушение экологического баланса может привести к увеличению рисков стихийных бедствий и дальнейшему обострению проблемы продовольственной безопасности в мире".

По словам Мусаева, по этой причине ведущие страны мира выступают с обязательствами по переходу к "зеленой экономике": "Переход к "зеленой экономике" создает потребность в вопросах занятости населения, сохранении существующих рабочих мест, справедливом осуществлении "зеленого перехода" в трудовом процессе. Эти вопросы будут широко обсуждаться на COP29, который пройдет в Баку в ноябре этого года, и Конфедерация предпринимателей Азербайджана, как представитель частного сектора и работодателей в Азербайджане будет активно участвовать в широких обсуждениях по этой теме вместе с Международной организацией труда и Международной организацией работодателей. В центре внимания также будут такие вызовы, как поддержка частного сектора для эффективного перехода к целевой "зеленой экономике", развитие навыков в этой области и политика диверсификации экономики".