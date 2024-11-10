Лесные пожары в США угрожают почти 30 млн человек

В США лесные пожары угрожают 27 млн жителей северо-востока страны.

В США лесные пожары угрожают 27 млн жителей северо-востока страны.

Как передает Report , об этом сообщает NBC News.

Распространению лесных пожаров способствуют сильные порывы ветра и относительная влажность около 25-30%. Под угрозой, в частности, города Нью-Йорк и Бостон.

"Это исторически засушливое время для Нью-Йорка, только в этом месяце произошло более 100 возгораний кустарников", — заявило пожарное управление Нью-Йорка.

Активные лесные пожары усиливают обеспокоенность качеством воздуха, особенно в районе Нью-Йорка, отмечает телеканал.