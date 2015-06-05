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    Лесные массивы в Азербайджане выросли на 11,4% за последние 10 лет

    В окрестностях Баку и на Абшеронском полуострове реализованы работы по озеленению 4 тыс. га земли

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан  всегда однозначно и ясно прикладывал все усилия и совершал шаги во всех направлениях  по борьбе с изменением климата". Как сообщает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Гусейн Багиров на конференции в Университете АДА, посвященной вопросам изменения климата. 

    По словам министра, благодаря пристальному вниманию властей за 10-12 лет лесные массивы в Азербайджане выросли на 11,4%, что зарегистрировано рядом профессиональных наблюдателей, и данный процесс продолжается.

    Г. Багиров отметил, что  в свое время лесные массивы сильно пострадали, благодаря экстенсивному разрушению для сельскохозяйственных целей во времена СССР.

    В окрестностях Баку и на Абшеронском полуострове за последние три годы были реализованы работы по озеленению 4 тыс. га земли. Министр отметил, что наряду с этим власти ведут работу в направлении защиты редких или находящихся в опасности видов животных.

    "К примеру, благодаря нашей деятельности джейран в Азербайджане сегодня не находится под опасностью. В свое время на соответствующие территории Агджабединского, Мингячевирского и ряда районов было выпущено 12 джейранов. Сегодня их количество выросло до 100 джейранов, и они чувствуют себя абсолютно свободно. Это небольшой вклад, символический, но он говорит о многом", - заявил министр Г. Багиров.

    Он отметил, что в Азербайджане также активно и успешно работают в направлении снижении эмиссий вредных веществ: "На данный момент уровень эмиссий сведен к минимальному".

    Наряду с этим ведется целенаправленная работа по внедрению альтернативных источников энергии, в частности, гидроэнергетики. 

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