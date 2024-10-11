Лейла и Арзу Алиевы посетили экологический лагерь молодежи в Габале

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева посетили экологический лагерь "Зеленые инициативы молодежи" в Габалинском районе.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева посетили экологический лагерь "Зеленые инициативы молодежи" в Габалинском районе.

Как сообщает Report, экологический лагерь "Зеленые инициативы молодежи" организован Общественным объединением IDEA и Центром развития молодежи и карьеры в рамках COP29 и проходит 10-11 октября в Габалинском районе.

В лагере участвуют 40 молодых людей из Габалы и окрестных районов. Основная цель лагеря — выслушать мнения, ожидания и предложения молодежи по экологическим вопросам перед престижным мероприятием COP29, которое пройдет в Баку в ноябре, и повысить их активность в этой сфере.

В течение двух дней молодые люди будут участвовать в различных тренингах и воркшопах по таким важным темам, как изменение климата, охрана окружающей среды и экологически чистый образ жизни, получая новые подходы к экологическим проблемам.

Во время визита Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с программой лагеря, посетили палаточный городок, где живут участники, и узнали об их повседневной деятельности и впечатлениях от лагерной жизни.