Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире
Экология
- 14 ноября, 2025
- 11:24
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках своего визита в Мингячевир приняла участие в ряде экологических акций.
Как сообщает Report, сначала при участии Лейлы Алиевой в Мингячевирское водохранилище было выпущено 25 тысяч мальков сазана.
Акция направлена на восстановление водных биоресурсов, увеличение запасов рыбы и содействие сохранению экологического баланса водоёмов.
Затем Лейла Алиева приняла участие в процессе реинтродукции, проводимом на территории Государственного природного заповедника Корчай.
