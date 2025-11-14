Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире

    Экология
    • 14 ноября, 2025
    • 11:24
    Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках своего визита в Мингячевир приняла участие в ряде экологических акций.

    Как сообщает Report, сначала при участии Лейлы Алиевой в Мингячевирское водохранилище было выпущено 25 тысяч мальков сазана.

    Акция направлена на восстановление водных биоресурсов, увеличение запасов рыбы и содействие сохранению экологического баланса водоёмов.

    Затем Лейла Алиева приняла участие в процессе реинтродукции, проводимом на территории Государственного природного заповедника Корчай.

    Фото
    Лента новостей