Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках своего визита в Мингячевир приняла участие в ряде экологических акций.

Как сообщает Report, сначала при участии Лейлы Алиевой в Мингячевирское водохранилище было выпущено 25 тысяч мальков сазана.

Акция направлена на восстановление водных биоресурсов, увеличение запасов рыбы и содействие сохранению экологического баланса водоёмов.

Затем Лейла Алиева приняла участие в процессе реинтродукции, проводимом на территории Государственного природного заповедника Корчай.