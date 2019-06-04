Начальник управления: Купание на некоторых пляжах представляет опасность для людей

"На некоторых пляжах загрязнение достигло такого уровня, что купание там представляет опасность для людей".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга МЭПР Арастун Гасанов.

Он отметил, что последствия загрязнения Каспийского моря и его непосредственное влияние на население становятся более очевидными с началом пляжного сезона.

По словам А.Гасанова, последствия не радуют: "Реальность такова, что чистота некоторых пляжей оставляет желать лучшего. Загрязняющие море должны знать, что их близкие также будут отдыхать и захотят искупаться в море. По крайней мере, пусть после этого они пересмотрят свою деятельность и не будут сливать сточные воды в море".