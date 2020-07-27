Когда разрешат пользоваться пляжами?

Еще не установлено, как долго коронавирус может находиться в морской воде

Несомненно, что одним из мест отдыха в жаркие знойные дни являются пляжи.

Report напоминает, что несмотря на то, что пляжный сезон в Азербайджане начинается с 15 июня, но, к сожалению, он до сих пор не открыт из-за пандемии коронавируса.

Запрет на выход из дома в период жесткого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения вируса, охватил и посещение пляжей. Несмотря на определённые подготовленные инструкции в связи с использованием пляжей, из-за локдауна пока не понадобились и они.

Еще в мае глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабмине заявил, что открытие пляжей ожидается в сезон, однако вопрос все еще не решен. Глава города также отметил, что рассматривается возможность электронной системы для использования пляжей, и даже заблаговременного заказа гражданами мест через электронную систему до выхода из дома. С того момента и по сей день пляжи все еще не сданы в пользование граждан.

Эльдар Азизов / Report

На очередном брифинге оперативного штаба при Кабмине заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ, заявила:

"Не трудно представить, насколько большой поток людей устремится на пляжи Баку, если их откроют. Как будут соблюдаться правила социальной дистанции на территории пляжей, тоже вопрос. Сегодня наше главное желание - предотвратить тесное скопление людей".

Ягут Гараева

Заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на брифинге минувшим днем с сожалением отметил, что они не готовы к открытию пляжей в Баку: "Если мы откроем пляжи, можем потерять то хрупкое достижение, полученное до сих пор. Потому что когда большая масса людей скапливается в одном месте, риск заражения резко возрастает. Существует 3 основных риска открытия пляжа, из которых первый – отсутствие возможности соблюдать социальную дистанцию большим количеством людей. Это также увеличит число заражений. Во-вторых, посетители пляжа покупают воду и еду из определенного места, что опять же вызывает риск заражения, так как это общее место. В-третьих, на пляже собираются не только те, кто живет в этой зоне, но и те, кто приезжают из определенных территорий Баку. Это резко увеличивает распространение инфекции с одной территории на другую. Поэтому считаю, что если мы сможем решить данный вопрос в организованном порядке, то это станет подарком для всех граждан. В этом направлении уже начаты работы. Даже если мы не сможем открыть пляжи до 5 августа, после 5 августа, если мы будем уверены, что сможем выполнить эту работу в безопасной форме, тогда учтем это".

Шахмар Мовсумов

Другой стороной вопроса является перенос инфекции коронавируса морской водой.

Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев отмечает, во время пребывания в море вода попадает в рот: "Если человек является носителем коронавируса или болен им, его слюна также заражена, а это автоматически приводит и к заражению морской воды. Безусловно, вирус некоторое время живет в воде. Эта вода, попав на слизистую оболочку глаза, полости рта здорового человека, может его заразить. С другой стороны, если больные люди будут сидеть на берегу, общаться, они также могут заразить окружающих. Главное, чтобы люди придерживались рекомендаций".

Специалист обратил внимание, что еще не установлено, как долго коронавирус может находиться в морской воде и добавил, что даже если вирус останется в воде всего на час, этого достаточно, чтобы заразить купающихся.

Джалал Исаев

Как видно из заявлений, основной причиной закрытия пляжей называют вероятность возникновения скопления людей и рост случаев заражения коронавирусом. Однако учтем, что во всех парках и общественном транспорте также наблюдается плотность. С другой стороны, Шахмар Мовсумов сказал, что посетители пляжа покупают еду и питье из общего источника, что увеличивает риск заражения. Тут следует учесть, что в ряде продуктовых магазинов картина тоже не отрадная. Как минимум пляжи полезны человеческому организму, например, из-за витамина Д, который поступает с солнечными лучами, и о пользе которого говорит весь мир.

С учетом всего выше указанного Report провел опрос среди жителей столицы, чтобы узнать хотят они или нет открытия пляжей.