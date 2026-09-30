Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На выставке ADEX 2026 демонстрируются модели БПЛА Турции

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 15:45
    На выставке ADEX 2026 демонстрируются модели БПЛА Турции

    Несколько новых моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Турции демонстрируются на 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2026, проходящей в Бакинском Экспо Центре.

    Как сообщает Report, это TAYRON, BAZNA, FİBRON и NITRON, произведенные турецкой компанией Beyond Technologies.

    Эти БПЛА являются многоцелевыми.

    TAYRON, предназначенный для обеспечения тактического превосходства на поле боя, обладает способностью выполнять задачи разведки/наблюдения, ретрансляции связи, обезвреживания самодельных взрывных устройств и мин, нанесения ударов и функции тактического носителя дронов.

    BAZNA оптимизирован для работы в условиях радиоэлектронной борьбы и предназначен для нанесения прямого удара по цели (камикадзе).

    FİBRON разработан для безопасного ведения разведки на линии фронта в условиях максимального воздействия средств радиоэлектронной борьбы и GPS-помех.

    NITRON же спроектирован для доставки по назначению малогабаритных высокоточных грузов или оборудования специального назначения.

    На выставке ADEX 2026 демонстрируются модели БПЛА Турции
    На выставке ADEX 2026 демонстрируются модели БПЛА Турции
    На выставке ADEX 2026 демонстрируются модели БПЛА Турции

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Международная военная выставка ADEX-2026
    Фото
    Türkiyənin bir neçə PUA modeli "ADEX 2026"da nümayiş olunur
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