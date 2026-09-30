На выставке ADEX 2026 демонстрируются модели БПЛА Турции

Несколько новых моделей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Турции демонстрируются на 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2026, проходящей в Бакинском Экспо Центре.

Как сообщает Report, это TAYRON, BAZNA, FİBRON и NITRON, произведенные турецкой компанией Beyond Technologies.

Эти БПЛА являются многоцелевыми.

TAYRON, предназначенный для обеспечения тактического превосходства на поле боя, обладает способностью выполнять задачи разведки/наблюдения, ретрансляции связи, обезвреживания самодельных взрывных устройств и мин, нанесения ударов и функции тактического носителя дронов.

BAZNA оптимизирован для работы в условиях радиоэлектронной борьбы и предназначен для нанесения прямого удара по цели (камикадзе).

FİBRON разработан для безопасного ведения разведки на линии фронта в условиях максимального воздействия средств радиоэлектронной борьбы и GPS-помех.

NITRON же спроектирован для доставки по назначению малогабаритных высокоточных грузов или оборудования специального назначения.