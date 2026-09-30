İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Türkiyənin bir neçə PUA modeli "ADEX 2026"da nümayiş olunur

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:25
    Türkiyənin bir neçə PUA modeli ADEX 2026da nümayiş olunur

    Türkiyənin bir neçə yeni pilotsuz uçuş aparatı (PUA) modeli Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilən "ADEX 2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində nümayiş olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunlar Türkiyə şirkəti "Beyond Technologies" tərəfindən istehsal edilən TAYRON, BAZNA, FİBRON və NITRON-dur.

    Bu PUA-lar çoxməqsədlidir.

    Döyüş meydanında taktiki üstünlük təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş TAYRON kəşfiyyat/müşahidə, rabitə retranslyasiyası, əldəqayırma partlayıcı qurğuların və minaların zərərsizləşdirilməsi, zərbə və taktikİ dron daşıyıcısı tapşırıqlarını yerinə yetirmə qabiliyyətinə malikdir.

    BAZNA radioelektron mübarizə şəraitində işləmək üçün optimallaşdırılmış və birbaşa hədəfə zərbə vurmaq (kamikadze) üçün nəzərdə tutulmuşdur.

    FİBRON radioelektron mübarizənin və GPS maneələrinin maksimum olduğu cəbhə xəttində təhlükəsiz kəşfiyyat aparmaq üçün işlənib hazırlanmışdır.

    NITRON isə kiçikölçülü, yüksəkdəqiqlikli yüklərin və ya xüsusi təyinatlı avadanlıqların hədəf nöqtəsinə çatdırılması üçün layihələndirilmişdir.

    Türkiyənin bir neçə PUA modeli ADEX 2026da nümayiş olunur
    Türkiyənin bir neçə PUA modeli ADEX 2026da nümayiş olunur
    Türkiyənin bir neçə PUA modeli ADEX 2026da nümayiş olunur

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Türkiyə Cümhuriyyəti
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    На выставке ADEX 2026 демонстрируются модели БПЛА Турции
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