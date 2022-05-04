Китай установил на вершине Эвереста самую высокую метеостанцию в мире

Китайские ученые установили в среду автоматическую метеорологическую станцию на высоте более 8,8 тыс. м на Эвересте.

Китайские ученые установили в среду автоматическую метеорологическую станцию на высоте более 8,8 тыс. м на Эвересте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Станция является наиболее высокорасположенным подобным устройством в мире. Она должна заменить собой аналогичное устройство на высоте 8 430 м, которое было установлено на южном склоне Эвереста американо-британской экспедицией в 2019 году.

Всего проект предусматривал развертывание на Эвересте 8 подобных станций, включая расположенную на вершине. В прошлом году были установлены четыре из них: они находятся на высотах от 5 200 до 6 500 м. С начала этого года на северном склоне Эвереста альпинисты и ученые развернули еще три подобных станции на высотах 7 028, 7 790 и 8 300 м над уровнем моря.

По мнению китайских исследователей, Эверест испытывает на себе влияние глобального потепления. Причем, согласно гипотезе ученых, факторы повышения температуры становятся еще заметнее пропорционально увеличению высоты над уровнем моря. Эта гипотеза основана на тех данных, которые исследователи смогли получить на высотах до 5 000 м, так как ранее необходимого оборудования выше по склону Эвереста было недостаточно.

Восемь новых станций будут собирать информацию о скорости ветра, его направлении, влажности воздуха. Кроме того, с их помощью ученые получат намного больше информации о таянии ледников на больших высотах.