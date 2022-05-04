О нас
Аудио новости

Китай установил на вершине Эвереста самую высокую метеостанцию в мире

Китай установил на вершине Эвереста самую высокую метеостанцию в мире Китайские ученые установили в среду автоматическую метеорологическую станцию на высоте более 8,8 тыс. м на Эвересте.
Экология
4 мая 2022 г. 11:39
Китай установил на вершине Эвереста самую высокую метеостанцию в мире

Китайские ученые установили в среду автоматическую метеорологическую станцию на высоте более 8,8 тыс. м на Эвересте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Станция является наиболее высокорасположенным подобным устройством в мире. Она должна заменить собой аналогичное устройство на высоте 8 430 м, которое было установлено на южном склоне Эвереста американо-британской экспедицией в 2019 году.

Всего проект предусматривал развертывание на Эвересте 8 подобных станций, включая расположенную на вершине. В прошлом году были установлены четыре из них: они находятся на высотах от 5 200 до 6 500 м. С начала этого года на северном склоне Эвереста альпинисты и ученые развернули еще три подобных станции на высотах 7 028, 7 790 и 8 300 м над уровнем моря.

По мнению китайских исследователей, Эверест испытывает на себе влияние глобального потепления. Причем, согласно гипотезе ученых, факторы повышения температуры становятся еще заметнее пропорционально увеличению высоты над уровнем моря. Эта гипотеза основана на тех данных, которые исследователи смогли получить на высотах до 5 000 м, так как ранее необходимого оборудования выше по склону Эвереста было недостаточно.

Восемь новых станций будут собирать информацию о скорости ветра, его направлении, влажности воздуха. Кроме того, с их помощью ученые получат намного больше информации о таянии ледников на больших высотах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi