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Кандидатура Антальи выдвинута для проведения COP-31

Кандидатура Антальи выдвинута для проведения COP-31 В рамках 62-й сессии Вспомогательных органов ООН по изменению климата (SB62), проходящей в городе Бонне, прошло мероприятие под названием "Формирование устойчивого будущего: сеть действий Турции в области климата".
Экология
25 июня 2025 г. 19:01
Кандидатура Антальи выдвинута для проведения COP-31

В рамках 62-й сессии Вспомогательных органов ООН по вопросам изменению климата (SB62), проходящей в городе Бонне, прошло мероприятие под названием "Формирование устойчивого будущего: сеть действий Турции в области климата".

Как сообщает Report, замминистра экологии, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк призвала всех участников поддержать проведение COP31 в городе Анталье.

Затем была продемонстрирована видео-презентация Турции о COP31.

В заключение руководитель департамента экологии, градостроительства и изменения климата Турции Айсин Тутпанджи выступила с презентацией о проведении COP31 в городе Анталье.

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Версия на английском языке Antalya nominated to host COP-31
Версия на азербайджанском языке COP31-ə Antalyanın namizədliyi irəli sürülüb

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