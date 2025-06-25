Кандидатура Антальи выдвинута для проведения COP-31

В рамках 62-й сессии Вспомогательных органов ООН по изменению климата (SB62), проходящей в городе Бонне, прошло мероприятие под названием "Формирование устойчивого будущего: сеть действий Турции в области климата".

В рамках 62-й сессии Вспомогательных органов ООН по вопросам изменению климата (SB62), проходящей в городе Бонне, прошло мероприятие под названием "Формирование устойчивого будущего: сеть действий Турции в области климата".

Как сообщает Report, замминистра экологии, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк призвала всех участников поддержать проведение COP31 в городе Анталье.

Затем была продемонстрирована видео-презентация Турции о COP31.

В заключение руководитель департамента экологии, градостроительства и изменения климата Турции Айсин Тутпанджи выступила с презентацией о проведении COP31 в городе Анталье.