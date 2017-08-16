Как можно предотвратить загрязнение воздуха в Баку?

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Загрязнение воздуха является одним из факторов, негативно влияющих на здоровье человека. Врачи заявляют, что загрязненный воздух играет особую роль в возникновении многих заболеваний. Среди них особое место занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, создающие угрозу для жизни человека. Каково состояние атмосферного воздуха в городе Баку, а также в других регионах Азербайджана?

В летний сезон для уменьшения пыли окружающая территория должна поливаться водой

Как сообщил Report президент Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналлы, основной причиной загрязнения воздуха в Баку являются автомобили: "Для предотвращения проблемы необходимо сократить количество машин. Вместо того, чтобы превращать Азербайджан в рынок сырья, необходимо построить заводы, люди должны быть обеспечены работой. Должно быть создано топливо "Азери" и представлено миру. Если эти меры будут приняты, то Азербайджан может стать одним из самых чистых регионов. Мегаполис растет, ведутся строительные работы, и температура воздуха достаточно высока. В воздухе бывает много пыли, люди не могут дышать. В летний сезон при жаркой и ветреной погоде для уменьшения пыли и снижения температуры окружающая территория должна поливаться водой. В годы советской власти мылось и асфальтовое покрытие. А сейчас ни одна из этих работ не проводится".

Какова ситуация в городе и регионах?

Как сообщила Report заместитель директора Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Матанат Авазова, на территории страны в крупных городах с населением более 200 тыс. человек, а также в районных центрах, где развивается промышленность, регулярно проводятся мониторинги для контроля качества атмосферного воздуха: "В определенное время (особенно при неблагоприятных метеорологических условиях) в атмосферном воздухе регистрируется количество загрязняющих газовых смесей выше допустимой концентрации. Несмотря на это, состояние атмосферного воздуха в стране удовлетворительное. В Азербайджане экстремальных ситуаций в атмосферном воздухе почти не зарегистрировано. В редких случаях, когда из других стран через территорию Азербайджана транзитом проходит пыльная буря, на местах фиксируется высокий уровень загрязнения".

По ее словам, на наиболее густонаселенный Абшеронский полуостров давления, влияния больше по сравнению с другими регионами: "Качество воздуха в Баку и Сумгайыте по сравнению с другими территориями отлично. Однако при оценке согласно общей методологии, у нас нет городов, подпадающих под критерий качественно плохого воздуха, включая и названные выше".

Пыльный воздух Баку

Замдиректора отметила, что если в 2000 году в Баку было 100 тыс. автомобилей, то в 2017 году эта цифра достигла миллиона: "Если в 1990 годы 70-80% выбросов в атмосферу приходилось на долю промышленных предприятий, а 30% - на долю транспортных средств, сейчас эти показатели поменялись местами. После обретения Азербайджаном независимости стал преобладать ввоз в страну отвечающих европейским стандартам технологий. В последние 15 лет при проведении департаментом экспертизы МЭПР оценки влияния на окружающую среду выбросов со стороны предприятий разрешение давалось на деятельность предприятий, которые использовали технологии с минимальным выбросом отходов. Результаты проведенных нами мониторингов показывают, что приступающие к работе в стране предприятия имеют новые технологии, т.е. это предприятия с малым количеством отходов".

М. Авазова отметила, что в ветреные дни концентрация пыли в воздухе Баку больше фиксируется в локальных зонах: "Временами наблюдается проникновение на территорию страны пылевых потоков из Туркменистана, Аравийского полуострова. В 1990 годы такое происходило раз в 3-5 лет, в последнее время 3-4 раза в год. Предотвратить это невозможно. Поэтому имеющим проблемы со здоровьем в таких случаях лучше оставаться в закрытых помещениях".