Как долго продержится туман в столице Азербайджана?

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"Наблюдаемый в Баку туман постепенно начнет рассеиваться после полудня".

Об этом в заявлении Report сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, во второй половине дня скорость юго-западного ветра усилится до 15-18 метров: "Поэтому туман рассеется после полудня".

Напомним, что в связи с густым туманом на всех полосах движения двух столичных автомагистралей была снижена максимальная скорость движения.