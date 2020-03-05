Как долго продержится туман в столице Азербайджана?

"Наблюдаемый в Баку туман постепенно начнет рассеиваться после полудня".
Об этом в заявлении Report сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.
По ее словам, во второй половине дня скорость юго-западного ветра усилится до 15-18 метров: "Поэтому туман рассеется после полудня".
Напомним, что в связи с густым туманом на всех полосах движения двух столичных автомагистралей была снижена максимальная скорость движения.