К 2050 году на освобожденных от оккупации территориях будет создана зона с нулевыми выбросами

27-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции по Изменению Климата продолжает свою работу.

27-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции по Изменению Климата продолжает свою работу.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов, в рамках Конференции Тематический день был посвящен действиям по расширению прав и возможностей в области климата и гражданскому обществу.

Эффективные действия по борьбе с изменением климата требуют участия всех заинтересованных сторон. Отмечается важность обеспечения всестороннего участия в переговорном процессе, а также интеграция гражданского общества в процессы принятия решений в области изменения климата.

Тем временем, сегодня в рамках конференции начался второй раунд сегмента Высокого Уровня, который продолжит свою работу и 16 ноября.

На этом мероприятии выступил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

В выступлении были охвачены вопросы, связанные с деятельностью в стране, которая поддерживает глобальные усилия по снижению воздействий на климатическую систему.

Было отмечено, что несмотря на незначительную долю выбросов, по отношению к глобальным выбросам, которая не превышает 0,15 %, принятая стратегия развития "Азербайджан- 2030: Национальные приоритеты социально- экономического развития", будет способствовать снижению уровня выбросов парниковых газов.

Также, было подчеркнуто, что до 2030 года планируется увеличить долю альтернативных источников энергии от текущих 17 % до 30%.

Планы по повышению энергоэффективности, меры в области снижения уровня выбросов в транспортном и промышленном секторе, масштабные проекты по озеленению и лесовосстановлению отвечают глобальным усилиям в этой области. Было отмечено, что страна уязвима к последствиям изменения климата, что выражается в учащении аномальных атмосферных процессов.

Делегатам конференции в очередной раз была дана информация о 30-летнем экоциде учиненным со стороны Армении, а также о масштабных восстановительных проектах на освобожденных от оккупации территориях, которые реализуются ускоренными темпами.

Развитие данного региона будет происходить с внедрением "умных" и "зеленых " экологически дружественных передовых подходов и технологий, что позволит создать зону с "нулевыми выбросами" до 2050 года.