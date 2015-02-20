Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ К 2050 году ледники Кавказа растают на 40%. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли сотрудники Высокогорного геофизического института (ВГИ) Росгидромета России, расположенного в Нальчике.

По словам замдиректора института по науке Хажбара Калова, на Кавказе наблюдается деградация горного оледенения - таяние ледников.

Такие выводы ученые сделали по результатам многолетних наблюдений. "Мы исследуем процесс таяния ледников на Эльбрусе и в прилегающих районах. За последние 100 лет ледники сократились на 40% по площади и до 56% по объему. Абляция (таяние) ледников происходит быстрее, чем аккумуляция (накопление). Это результат глобального потепления", - уточнил ученый.

Интенсивное таяние ледников окажет отрицательное воздействие на гидроэнергетику и Агропромышленный комплекс (АПК) этого региона, считает замдиректора института.