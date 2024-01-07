К 2040 году возрастут риски дефицита воды на Абшероне

"Азербайджан также пострадает от глобальных последствий изменения климата".

Азербайджан неизбежно будет в числе страдающих от глобальных последствий изменения климата.

Как сообщает Report, это указано в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

В мире прогнозируется, что до 2040 года температура на Земле вырастет на 1,5°С, а затем до 2100 года этот показатель составит 4°С.

"Количество осадков будет уменьшаться на 5% до 2040 года и расти на 10% в последующие 60 лет до 2100 года. В горных регионах Азербайджана, снабжающих Абшеронский полуостров питьевой и оросительной водой, ожидается еще более значительное сокращение количества осадков (до 20%), что еще больше увеличивает риски будущего дефицита воды", - говорится в документе.