О нас

К 2040 году возрастут риски дефицита воды на Абшероне

К 2040 году возрастут риски дефицита воды на Абшероне "Азербайджан также пострадает от глобальных последствий изменения климата".
Экология
7 января 2024 г. 23:33
К 2040 году возрастут риски дефицита воды на Абшероне

Азербайджан неизбежно будет в числе страдающих от глобальных последствий изменения климата.

Как сообщает Report, это указано в Генеральном плане развития Баку до 2040 года.

В мире прогнозируется, что до 2040 года температура на Земле вырастет на 1,5°С, а затем до 2100 года этот показатель составит 4°С.

"Количество осадков будет уменьшаться на 5% до 2040 года и расти на 10% в последующие 60 лет до 2100 года. В горных регионах Азербайджана, снабжающих Абшеронский полуостров питьевой и оросительной водой, ожидается еще более значительное сокращение количества осадков (до 20%), что еще больше увеличивает риски будущего дефицита воды", - говорится в документе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 2040-cı ilə qədər Abşeron yarımadasının su qıtlığı riski daha da artacaq

Самое читаемое

Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
В Сураханском районе Баку автомобиль сбил 18-летнюю девушку
5 января 2024 г. 08:04
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы
5 января 2024 г. 15:00
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 27% 
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 27% 
1 января 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi