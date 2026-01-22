Исследователь: Снижение уровня Каспия обновило рекорд 48-летней давности

Уровень воды в Каспийском море по состоянию на 9 января 2026 года достиг критической отметки - минус 29,11 метра относительно уровня Мирового океана, обновив рекорд 1978 года.

Об этом сказал Report научный исследователь Саид Гусейнов.

По его словам, за последние 12 лет уровень воды на побережье упал более чем на 1,5 метра. Согласно данным немецкой базы гидрологических временных рядов для закрытых водоемов, нынешний показатель стал абсолютным минимумом за всю историю современных наблюдений

"Сегодня особый интерес представляют два тридцатилетних периода снижения уровня моря: 1948-1978 и 1996-2026 годы. Между ними наблюдался 18-летний промежуток, когда уровень моря повышался. Предыдущий рекордный минимум в минус 29 метров был зафиксирован в конце первого 30-летнего периода снижения. После этого уровень воды увеличивался ежегодно примерно на 12 сантиметров до 1995 года, достигнув отметки минус 25 метров и восстановившись до самого высокого показателя за последние 140 лет", - пояснил Гусейнов.

Эксперт подчеркнул, что в первые два десятилетия XXI века уровень Каспия снижался со скоростью 7 сантиметров в год, что в 20 раз превышает темпы роста Мирового океана: "Каспий вступил в новую кризисную фазу. За последние 5 лет годовое снижение его уровня достигло 30 сантиметров".

По его словам, особенно катастрофическая ситуация наблюдается в северной части Каспия, расположенной на территории России и Казахстана.

"Только за последние 15 лет восточная береговая линия моря отступила в некоторых районах на 8-10 км. Казахстанский залив Мертвый Култук полностью высох, Мангышлакский залив значительно уменьшился, и на его месте образовались новые острова. За этот период восточный берег залива Карабогазгол, имеющего глубину 5 метров, отступил на 26 километров", - отметил исследователь.

По его словам, на Абшеронском полуострове ситуация несколько лучше из-за более глубокого берега. Здесь воды отступили на несколько километров, что привело к соединению острова Зыгы Гум с сушей. "Орлиный клюв" полуострова, где расположен Абшеронский национальный парк, удлинился и расширился. В районе Бакинского бульвара береговая линия отступила на 15-20 метров

Основными причинами стремительного обмеления Каспия Гусейнов называет глобальное потепление, ускоренное испарение воды и строительство многочисленных плотин на впадающих в море реках:

"Изменения в уровне Каспия создают серьезные угрозы для окружающих территорий. Продолжающееся снижение уровня, повышение температуры утолщает слой водорослей на поверхности воды. В результате уменьшается связь живого мира с атмосферой и снижается уровень кислорода. Это создает серьезную угрозу для экосистемы бассейна, вызывает нарушение биоразнообразия. При колебаниях уровня воды наносится ущерб прибрежным хозяйствам, теряются источники средств к существованию, инфраструктура становится непригодной. По мере увеличения скорости изменения уровня эти воздействия усугубляются".