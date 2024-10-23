Исследование: Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата

Австралийские ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу, что будущее изменение климата может подорвать кормовую базу китовых акул — крупнейших рыб на Земле, которые находятся под угрозой исчезновения.

Австралийские ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу, что будущее изменение климата может подорвать кормовую базу китовых акул — крупнейших рыб на Земле, которые находятся под угрозой исчезновения.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STTE).

Подтвержденные наблюдениями размеры китовых акул составляют не менее 12,6 метра в длину, однако расчеты показывают, что некоторые особи могут вырастать до 18 и даже до 20 метров, а их масса способна превышать 30 тонн, что сравнимо с весом взрослого кашалота.

Используя биотелеметрию и переносимые акулами электронные метки, команда ученых оценила влияние температуры на метаболизм и передвижение морских гигантов.

Результаты исследования показали, что температура в местах скопления китовых акул в Индийском океане может повыситься на 4,9°C к 2100 году. Это увеличит скорость метаболизма акул и их потребность в энергии.

Ученые пришли к выводу, что потепление климата также приведет к сокращению популяции зоопланктона - основного источника пищи этого вида рыб.

По словам авторов статьи, исследование должно привлечь внимание к необходимости защиты обитателей мирового океана в условиях меняющегося климата.