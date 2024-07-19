Инвентаризация лесного фонда на освобожденных территориях будет завершена к концу следующего года

В пяти освобожденных от оккупации районах - Зангиланском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Кяльбаджарском завершены около 50% работ по инвентаризации и оценке лесного фонда.

В пяти освобожденных от оккупации районах - Зангиланском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Кяльбаджарском - завершены около 50% работ по инвентаризации и оценке лесного фонда.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании рабочей группы по экологическим вопросам в Агдаме.

По его словам, работы ведутся с использованием метода дистанционного зондирования. Полное завершение инвентаризации планируется к концу 2025 года.

Он отметил, что больше всего в период оккупации пострадали лесной покров и биоразнообразие.

"Всего было уничтожено около 50 тысяч гектаров лесов. Конечно, это не окончательная цифра. Из-за минной опасности мы не можем определить точный ущерб", - сказал он.