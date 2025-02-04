Интерпол и ВТамО провели масштабную операцию против контрабанды диких животных

Почти 20 000 животных, находящихся под угрозой исчезновения или охраняемых законом, были изъяты в ходе глобальной операции по борьбе с незаконной торговлей дикими животными и лесными ресурсами.

Почти 20 000 животных, находящихся под угрозой исчезновения или охраняемых законом, были изъяты в ходе глобальной операции по борьбе с незаконной торговлей дикими животными и лесными ресурсами.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, международная операция "Гром 2024" объединила полицию, таможню, пограничный контроль, лесные и природоохранные ведомства из 138 стран и регионов.

Координацию осуществляли Интерпол и Всемирная таможенная организация (ВТамО).

Были выявлены шесть транснациональных преступных сетей, подозреваемых в торговле животными и растениями, охраняемыми Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Всего было арестовано 365 подозреваемых. Среди изъятых животных были 12 427 птиц, 5 877 черепах, 1 731 другое пресмыкающееся, 33 примата, 18 крупных кошек и 12 панголинов. Среди них 6 500 певчих птиц, обнаруженных в Турции во время досмотра автомобиля на сирийской границе.

Многие из этих видов незаконно перевозятся для удовлетворения специфических рыночных потребностей, таких как еда, предполагаемая лечебная польза, в качестве "предметов роскоши" или домашних животных.