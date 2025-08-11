Институт географии: В заливе Голтуг береговая линия сдвинулась на 2 км

На побережье Нефтчала-Алят наиболее значительные ландшафтно-экологические изменения зафиксированы в заливе Голтуг, где море отступило на 1,5-2 км.

Как сообщает Report, об этом стало известно в ходе экспедиции Института географии, проведенной с целью изучения уровня Каспийского моря и изменений в ландшафтно-экологических условиях прибрежных территорий.

Отмечается, что остров Сара расширился на 2,5 км в восточном направлении, а более половины поверхности залива Бала Гызылагач покрыто водорослями. Это привело к ухудшению качества воды, сделав её непригодной для развития морских организмов, и нарушило аквальную экосистему.

Согласно анализу, в зависимости от геоморфологической структуры прибрежных зон отступление береговой линии в результате снижения уровня моря происходит с разной интенсивностью. От города Астара до поселка Гёйшабан оно было относительно слабым и составляло от 40–50 до 200–300 метров.

Наиболее сильное отступление берегов наблюдается в районе Гызылагачского залива, где они сокращаются в среднем на 250–300 метров в год. Здесь на обширных территориях экосистемы перешли в континентальный режим: мясисто-солянковые и солончаковые полупустыни постепенно сменяются илистыми и тамарисковыми сообществами.

Экосистемы рек, впадающих в море, также по-разному пострадали от воздействия климатических изменений, причем наиболее серьезная ситуация складывается на реке Кура.

Отмечается, что тенденции в динамике экосистем, перешедших в континентальный режим вследствие отступления моря, закономерно изменяются с юга на север и параллельно берегу - в сторону суши.