Институт географии: Активность вулкана Отман Боздаг не вышла за пределы кратера

Во время извержения грязевого вулкана Отман Боздаг 11 октября, примерно с 08:30 до 09:10, грязевая масса распространялась только в пределах кратера.

Как сообщает Report, информацию опубликовал Институт географии.

Сотрудники института Зейналова Саида, Керимова Элина и Юнусов Мусейиб провели наблюдения в районе извержения грязевого вулкана.

Согласно первоначальным наблюдениям, во время извержения наблюдалось сильное выделение газа, что привело к образованию высокого столба пламени. Однако выброшенного брекчиевого материала оказалось недостаточно для формирования брекчиевых потоков, стекающих по склонам вулкана, и грязевая масса распространялась только в пределах кратера.

Из-за сложных условий подняться к кратеру вулкана и провести соответствующие исследования не удалось.

Последнее извержение грязевого вулкана Отман Боздаг было зафиксировано 23 сентября 2018 года.