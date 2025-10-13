Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Институт географии: Активность вулкана Отман Боздаг не вышла за пределы кратера

    Экология
    • 13 октября, 2025
    • 11:21
    Институт географии: Активность вулкана Отман Боздаг не вышла за пределы кратера

    Во время извержения грязевого вулкана Отман Боздаг 11 октября, примерно с 08:30 до 09:10, грязевая масса распространялась только в пределах кратера.

    Как сообщает Report, информацию опубликовал Институт географии.

    Сотрудники института Зейналова Саида, Керимова Элина и Юнусов Мусейиб провели наблюдения в районе извержения грязевого вулкана.

    Согласно первоначальным наблюдениям, во время извержения наблюдалось сильное выделение газа, что привело к образованию высокого столба пламени. Однако выброшенного брекчиевого материала оказалось недостаточно для формирования брекчиевых потоков, стекающих по склонам вулкана, и грязевая масса распространялась только в пределах кратера.

    Из-за сложных условий подняться к кратеру вулкана и провести соответствующие исследования не удалось.

    Последнее извержение грязевого вулкана Отман Боздаг было зафиксировано 23 сентября 2018 года.

    грязевые вулканы Отман Боздаг Институт географии извержение
    Фото
    Coğrafiya İnstitutu: Otman-Bozdağ vulkanında palçıq püskürməsi zəif olub

