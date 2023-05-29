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Хави прокомментировал возможное возвращение Месси в "Барселону"

Хави прокомментировал возможное возвращение Месси в "Барселону" Главный тренер "Барселоны" Хави поделился размышлениями о возможном возвращении аргентинского нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в состав каталонского клуба.
Экология
29 мая 2023 г. 08:19
Хави прокомментировал возможное возвращение Месси в Барселону

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился размышлениями о возможном возвращении аргентинского нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в состав каталонского клуба.

Как передает Report, слова наставника "сине-гранатовых" приводит Barça Buzz в Twitter.

"Все каталонцы любят Месси, он лучший футболист в истории, сценарий таков, что многое зависит от того, что он хочет делать, а дальше мы решим. Возможный переход Месси во многом зависит от него самого", - отмечается в твите.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Аргентинец ранее повторил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев.

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Версия на азербайджанском языке “Barselona”nın baş məşqçisi Messinin kluba qayıdışına münasibət bildirib

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