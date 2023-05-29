Хави прокомментировал возможное возвращение Месси в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился размышлениями о возможном возвращении аргентинского нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в состав каталонского клуба.

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился размышлениями о возможном возвращении аргентинского нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в состав каталонского клуба.

Как передает Report , слова наставника "сине-гранатовых" приводит Barça Buzz в Twitter.

"Все каталонцы любят Месси, он лучший футболист в истории, сценарий таков, что многое зависит от того, что он хочет делать, а дальше мы решим. Возможный переход Месси во многом зависит от него самого", - отмечается в твите.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Аргентинец ранее повторил мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев.